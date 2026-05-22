Caltanissetta. All’Asp prosegue il potenziamento dei servizi sanitari: due dirigenti veterinari hanno firmato contratto di lavoro

CALTANISSETTA. Continua il percorso di valorizzazione del personale e di potenziamento dei servizi sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. Nella giornata di oggi, hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato due dirigenti veterinari, il Dott. Calogero Lo Presti e il Dott. Salvatore Marotta.

Entrambi i professionisti erano già in servizio presso l’azienda con contratto a tempo determinato da oltre 18 mesi, maturando i requisiti necessari previsti dalle normative vigenti per il superamento del precariato.

La cerimonia ufficiale di stabilizzazione si è svolta presso la sede della Direzione Generale, alla presenza del Direttore Generale, Dott. Salvatore Ficarra, del Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Lombardo, e dell’Ufficio Personale dell’ASP.

A margine della firma, il Direttore Generale Salvatore Ficarra ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo traguardo occupazionale:

“La stabilizzazione dei dottori Lo Presti e Marotta rappresenta un atto di riconoscimento del merito per due professionisti che in questi mesi hanno già dato un contributo fondamentale alla nostra comunità. Con la firma di oggi non solo garantiamo stabilità lavorativa e serenità a due meritevoli professionisti, ma assicuriamo continuità e solidità a un settore cruciale come quello della sanità pubblica veterinaria, fondamentale per la tutela della salute animale e della sicurezza alimentare sul nostro territorio. Il nostro impegno per il potenziamento della pianta organica e per il superamento del precariato all’interno dell’ASP di Caltanissetta prosegue con determinazione.”