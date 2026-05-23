Italia. Straniero ruba al supermercato poi aggredisce un uomo in carrozzella, arrestato

Ha tentato di dare uno schiaffo ad un commesso che lo aveva sorpreso a rubare nel supermercato, poi, una volta in strada, ha aggredito violentemente un uomo in carrozzella e si è scagliato contro alcuni ‘street tutor’, steward di sicurezza ingaggiati dal Comune durante il fine settimana. Ma alla fine è stato bloccato e arrestato dalla polizia. È accaduto ieri pomeriggio a Reggio Emilia.

In manette è finito un 33enne marocchino, con l’accusa di rapina impropria e danneggiamento aggravato. Poco dopo le 18, l’uomo – in stato d’ebbrezza – era entrato nella Coop di Corso Garibaldi. Un addetto del punto vendita lo ha visto mentre arraffava un pacchetto di noccioline e lo ha invitato a pagarlo. Inizialmente collaborativo, una volta arrivato alla cassa, ha iniziato a inveire contro il commesso tentando di sferrargli un ceffone. Alcuni clienti hanno tentato di calmarlo, ma lui è diventato ancora più minaccioso.

È riuscito a fuggire fuori dal negozio dove però si è trovato davanti un uomo in sedia a rotelle, che notando la concitazione nel supermercato, ha cercato di bloccarlo. Qui è nata una colluttazione, con il 33enne che ha fatto cadere il disabile a terra, prendendolo a calci e pugni. Poi allontanandosi, ha raccolto un sasso lanciandolo e colpendo l’uomo alla gamba. Infine ha provato a scappare, ma è stato raggiunto e bloccato da alcuni tutor di strada in servizio, coi quali è nata una colluttazione. Ma sul posto sono sopraggiunte le volanti della polizia che è riuscita a fermarlo e arrestarlo