Italia. Bimba di 22 mesi investita dal padre, è gravissima

È in condizioni disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti casa a Portocannone, in provincia di Campobasso. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata mentre la piccola stava giocando all’esterno dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un’auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accordato con la presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo aver reso conto dell’accaduto ha soccorso la bambina, trasportata d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.