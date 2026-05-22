Il grande basket giovanile torna a Caltanissetta: al via la terza edizione del Training Camp Miners

Il basket giovanile si prepara a tornare protagonista a Caltanissetta con un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere sempre più giovani appassionati. Dal 22 al 26 giugno, infatti, il Palacannizzaro ospiterà la terza edizione del “Training Camp Miners”, iniziativa promossa dall’ASD CL Miners e ormai diventata un importante punto di riferimento per il movimento cestistico del territorio.

Dopo il successo registrato nelle prime due edizioni, il camp estivo torna con l’obiettivo di coniugare crescita tecnica, formazione sportiva e momenti di aggregazione, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa che va oltre il semplice allenamento sul parquet.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze del Centro Sicilia di età compresa tra i 13 e i 19 anni e si propone sia come opportunità di perfezionamento per chi già pratica la pallacanestro a livello agonistico, sia come occasione per avvicinarsi a questo sport per la prima volta.



A guidare i giovani partecipanti sarà uno staff tecnico qualificato coordinato dagli allenatori Matias De Marco e Jacopo Bruno del Gonzaga Verga Basket di Palermo. Nel corso delle giornate sono previsti allenamenti dedicati al miglioramento della condizione atletica e dei fondamentali individuali, ma anche momenti di confronto e competizioni sportive con tornei di tiro libero, gare di tiro da tre punti e sfide cinque contro cinque.

Non mancheranno inoltre ospiti e visite speciali nel corso della manifestazione: giocatori, tecnici e dirigenti provenienti da altre realtà sportive prenderanno parte alle giornate del camp in un clima di collaborazione e condivisione con la società nissena.

“Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della terza edizione – dichiarano i responsabili dell’ASD CL Miners – Il nostro obiettivo è stato sempre quello di offrire ai ragazzi uno spazio di crescita non soltanto sportiva ma anche umana. Dopo un anno scolastico intenso, il Training Camp rappresenta il luogo ideale per fare squadra, creare nuove amicizie e vivere giornate all’insegna dello sport e del divertimento”.

Per ricevere ulteriori informazioni e procedere con le iscrizioni sarà possibile consultare le pagine social ufficiali dell’ASD CL Miners. Un’occasione che si prepara ancora una volta a trasformare Caltanissetta in un punto di incontro per giovani talenti e appassionati della palla a spicchi.