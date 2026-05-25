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A Serradifalco Burgio eletto per il terzo mandato

Redazione

A Serradifalco Burgio eletto per il terzo mandato

Lun, 25/05/2026 - 18:20

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– Affluenza record a Serradifalco (65% con un’unica lista), in provincia di Caltanissetta, dove il sindaco uscente Leonardo Burgio (Lega), giunto al suo terzo mandato, ha ottenuto il 99,3% dei voti. Ieri si era diffusa la voce del mancato quorum, ma ai residenti dovevano essere aggiunti coloro che si trovano all’estero, regolarmente iscritti nel registro dell’Aire, e che sono tornati a Serradifalco per votare, particolare che ha fatto salire l’asticella oltre il quorum.

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