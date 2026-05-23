Cosmos Caltanissetta, sport e divertimento al terzo appuntamento di “Vivi la pista”

Una giornata di grande sport e divertimento quella vissuta nella nostra città lo scorso 20 maggio: l’A.S.D Cosmos Caltanissetta, in collaborazione con il Comitato Territoriale UISP, ha dato il via al terzo appuntamento della manifestazione giovanile di atletica leggera “Vivi la pista”, facendo tingere lo stadio Tomaselli dei colori delle maglie dei piccoli atleti provenienti dalle diverse province siciliane. Presenti anche gli atleti dell’Associazione Vita Nova di Angelo D’Auria, che hanno regalato ai presenti momenti di grande emozione gareggiando nei 60 metri piani e nel lancio del Vortex. Il direttivo della Cosmos, rappresentato dalla presidente Claudia Andolina e dal vicepresidente Francesco Augello, hanno espresso grande soddisfazione per l’evento che sta riportando la città a vivere l’atletica partendo proprio dai più piccoli e dal loro travolgente entusiasmo. Presenti all’evento anche il Delegato Provinciale del CONI, prof. Giuseppe Anzaldi, e l’Assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Toti Petrantoni che ha così commentato: “Vedere la pista di atletica e lo stadio Tomaselli pieno di bambini e famiglie è il segnale più bello di quanto lo sport continui a crescere nella nostra città. Lo sport è educazione, rispetto delle regole, sacrificio e condivisione…valori fondamentali per la crescita dei nostri giovani. Un ringraziamento, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, va a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per i ragazzi e per la promozione dello sport e nello specifico all’ASD COSMOS per questa meravigliosa iniziativa “Vivi la pista” che continua a crescere sempre più!”. Prossimo appuntamento con l’atletica giovanile su pista a Caltanissetta il 26 giugno 2026, data in cui nella nostra città si disputerà la terza ed ultima tappa del Trofeo Kids Plus, manifestazione regionale dedicata alle categorie esordienti.L’organizzazione dell’evento, affidato dal Comitato Regionale FIDAL all’ASD Cosmos Caltanissetta, rappresenta un prezioso riconoscimento per il lavoro svolto dalla società nissena nella promozione e nell’organizzazione di manifestazioni su pista per i più piccoli.