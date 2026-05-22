Caso Garlasco, la mamma di Sempio: “Non posso dire che Stasi è sicuramente colpevole”

(Adnkronos) – "Non posso dire sicuramente Stasi è colpevole". Il dubbio sulla responsabilità dell'unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, tocca anche la madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. Intervistata nella puntata di 'Quarto Grado' in onda questa sera su Rete 4, Daniela Ferrari all'idea che ci possa essere un innocente in carcere così come innocente si proclama suo figlio Andrea afferma che "da come vedo le cose adesso, non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che adesso si arrivi finalmente a una verità definitiva". "Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d'accusa. Mio figlio è uscito alle 9.50 (del 13 agosto 2007, ndr), è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio", conclude. Torna a ribadire con forza l'innocenza del figlio, il padre di Andrea Sempio, Giuseppe. "Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi. Questa cosa così, per tanti anni, diventa una cosa persecutiva, cerca di sgretolarti perché è lunga… sempre la stessa per quei motivi li. E' una vigliaccata", afferma in un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda stasera a Quarto Grado. L'uomo ripete che la gionata del 13 agosto 2007 "è stata vissuta così come abbiamo sempre detto": il 37enne era prima a casa dei genitori poi è andato a Vigevano per comprare un libro. Giuseppe Sempio è indagato a Brescia per corruzione, ma il fascicolo in cui è accusato di aver pagato per far archiviare l'indagine sul figlio non lo preoccupa: "Sono concentrato su mio figlio, la cosa mia neanche la sto pensando".

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