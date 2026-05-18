Caltanissetta, unica tappa al sud dell’Eni Tour Nazionale: 23 maggio, “M. Tomaselli”

Il grande rugby giovanile e sociale fa tappa nel cuore della Sicilia. Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 9, lo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta ospiterà una delle giornate più attese della stagione: la tappa ufficiale nazionale della quarta edizione dell’ENI Rugby Tour, abbinata alla fase regionale di TAG Rugby per il Trofeo CONI 2026.

La tappa nissena dell’ENI Rugby Tour non è soltanto una festa dello sport isolano, ma si inserisce in un prestigioso circuito a carattere nazionale con cinque appuntamenti: Roma, Brindisi, Caltanissetta, Ravenna e Livorno. La scelta di Caltanissetta come hub per questo appuntamento ne esalta la centralità geografica e strategica, confermando come la Sicilia sia un terreno fertile per i valori più sani del rugby: inclusione, rispetto e condivisione. La contemporanea disputa del Trofeo CONI proietta l’evento sotto i riflettori dello sport giovanile italiano, offrendo ai piccoli atleti la possibilità di sognare i palcoscenici nazionali.

La kermesse offrirà una straordinaria vetrina aperta a tutta la cittadinanza. La giornata sarà infatti l’occasione ideale per i bambini e i loro genitori per scoprire il mondo del rugby per la prima volta. Attraverso il gioco, il divertimento e l’accoglienza del villaggio, le famiglie potranno toccare con mano e comprendere da vicino i valori fondanti di questa disciplina: il profondo rispetto per l’avversario e per l’arbitro, lo spirito di squadra, il sostegno reciproco e la lealtà. Un invito aperto a chiunque voglia vivere una mattinata all’insegna del sano e formativo associazionismo sportivo

Il teatro dell’evento sarà il campo rugby-calcio dello Stadio Marco Tomaselli. La struttura si conferma un impianto d’eccellenza e un punto di riferimento cruciale per l’intera regione, capace di ospitare manifestazioni di tale portata logistica e tecnica. Questo risultato è anche il frutto del costante e prezioso operato della FIR Regionale, che ha sempre creduto nelle potenzialità di questa struttura sportiva. Attraverso una visione lungimirante e un dialogo continuo con le istituzioni, la federazione ha valorizzato l’impianto nisseno, trasformandolo in una vera e propria “casa del rugby” siciliano, in grado di accogliere centinaia di giovani in totale sicurezza.

Il Focus Sociale: Il Progetto “Sport di tutti carceri – Insieme alla meta”

Il momento, che precede il tradizionale Terzo Tempo, sarà interamente dedicato alla responsabilità sociale e alla forza inclusiva dello sport. Sarà infatti presentato ufficialmente il progetto “Sport di tutti carceri ed. 2024 – Insieme alla meta”, un’iniziativa di straordinario valore etico che vede la Nissa Rugby attivamente impegnata nel favorire il percorso rieducativo e di riscatto dei detenuti attraverso la pratica e i valori della palla ovale. Il rugby, con le sue regole basate sul sostegno reciproco, sul rispetto dell’avversario e delle norme, si trasforma in questo contesto in un potente strumento di crescita personale, disciplina e reinserimento.

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L’importanza dell’iniziativa sarà suggellata dagli interventi di: Viviana Savarino (Direttore IPM Caltanissetta) che illustrerà la valenza pedagogica del progetto all’interno del percorso trattamentale e l’importanza della sinergia tra le istituzioni e le realtà associative del territorio per costruire percorsi reali di riabilitazione, dell’Isp. Sebastiano Spanò (Vice Comandante) che porterà la testimonianza della centralità della sicurezza, del rispetto delle regole e del clima di fattiva collaborazione che lo sport riesce a instaurare all’interno della struttura, favorendo dinamiche relazionali positive, di Giuseppe Lo Celso (Presidente ASD Nissa Rugby) che condividerà la visione del club, da sempre orientata a un’azione che va ben oltre il rettangolo di gioco, confermando il ruolo della Nissa Rugby come vero e proprio presidio sociale permanente per la città di Caltanissetta, e di Andrea D’Amico (Referente del Progetto) che entrerà nel dettaglio tecnico e operativo delle attività svolte sul campo, tracciando un bilancio dei risultati finora ottenuti e illustrando i prossimi passi dell’iniziativa “Insieme alla meta”.

Il Programma della Giornata (Sabato 23 Maggio 2026)

Ore 09:00 – Apertura ufficiale della Tappa di Caltanissetta dell’Eni Rugby Tour e saluto delle Istituzioni a tutti i partecipanti.

Ore 09:30 – Inizio attività Minirugby (Under 6, 8, 10 e 12) con la partecipazione di club provenienti da tutta la Sicilia.

Ore 11:30 – Fine attività Minirugby in campo / Inizio gare di TAG Rugby (Fase Regionale Trofeo CONI 2026).

Ore 12:30 – Fine gare, Consegna Gadget e Presentazione del progetto “Sport di tutti carceri”.

A seguire – Terzo Tempo conviviale.