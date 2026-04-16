Trofeo regionale under 14, la Nissa Rugby a Catania per il “Torneo Iqbal Masih”

Sabato 18 aprile 2026, il prato dello stadio “San Teodoro” di Catania tornerà a essere il cuore pulsante del rugby giovanile regionale. A partire dalle ore 09:00, prenderà il via il Torneo Iqbal Masih, un appuntamento ormai di riferimento per la categoria Under 14, che vede protagonisti i giovani talenti siciliani in una giornata all’insegna dei valori del “sostegno”, del rispetto e della condivisione.

L’evento registra la partecipazione di otto realtà rugbistiche di spicco, suddivise in due gironi che promettono sfide avvincenti. Non poteva mancare la Nissa Rugby, del presidente Giuseppe Lo Celso, fiore all’occhiello della palla ovale del centro Sicilia, che cura con particolare attenzione il settore giovanile,

Il torneo è strutturato in due raggruppamenti che coprono geograficamente gran parte dell’isola:

GIRONE IQBAL: Briganti Rugby Librino & Archimete, Fenix Belpasso, Malarazza Rugby, Ragusa Rugby.

GIRONE MASIH: CUS Catania Rugby, Syrako RC, Nissa Rugby, Rugby Palermo & Unione Rugby Enna.

Il torneo è intitolato a Iqbal Masih, simbolo mondiale della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. La scelta di questo nome non è casuale: il rugby, per sua natura, è uno sport inclusivo che punta alla formazione non solo dell’atleta, ma dell’individuo. Portare in campo gli Under 14 significa investire sul futuro, promuovendo il gioco di squadra e la resilienza come strumenti di crescita sociale.

L’ingresso allo stadio “San Teodoro” sarà libero. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 09:00, con le premiazioni previste al termine dei match e il consueto, immancabile “terzo tempo” che vedrà atleti e staff condividere un momento di festa oltre la linea di meta.