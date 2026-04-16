Gela, Festa del Pane 2026: al via le istante per la partecipazione

Dal 26 al 28 giugno si svolgerà la “Festa del Pane di Gela”. Il Comune si farà carico di tutta l’organizzazione dell’evento, compresi i noleggi degli stand, palchi, service audio, allestimenti coreografici, spettacoli, convegni, spazi museali, servizi igienici, comunicazione e ogni autorizzazione necessaria per la buona realizzazione della manifestazione.
Esclusi gli allestimenti interni degli stand, a carico degli espositori.
La scheda di partecipazione, debitatamente compilata e firmata, va presentata entro il 10 maggio 2026 all’indirizzo mail sindaco@comune.gela.cl.it – settore Sviluppo Economico o al protocollo generale del Comune.