Danneggiano auto parcheggiate, 3 denunciati a Nicosia

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, e in particolare personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia, ha deferito in stato di libertà tre persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, dei reati di danneggiamento aggravato e minacce. L’attività traeva origine dalle denunce presentate da parte di alcuni residenti dello storico rione di santa Maria Maggiore, che nella notte tra sabato 11 aprile u.s. e domenica 12 aprile u.s. avevano subito atti di danneggiamento ai propri veicoli parcheggiati lungo la pubblica via. Le indagini, avviate immediatamente, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare e identificare i tre giovani ritenuti responsabili. Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nella prevenzione e nella repressione dei reati. Da ultimo si evidenzia che il procedimento pende in fase di indagini e che gli indagati non possono considerarsi colpevoli sino a sentenza o decreto penale di condanna.