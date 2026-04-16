Trofeo Predator’s 2026, al via la stagione del pilota messinese Andrea Campagna

MESSINA – Prende il via la stagione 2026 di Andrea Campagna, impegnato nel Trofeo Predator’s all’interno del Formula X Italian Series, categoria che negli anni ha trovato una propria collocazione nel panorama nazionale, in particolare per il ruolo nella crescita delle giovani leve e per la visibilità sviluppata attraverso i canali digitali.

Il pilota messinese, classe 1999, arriva a questo nuovo impegno forte di un percorso costruito in oltre quindici anni di attività, iniziato nel karting e proseguito tra competizioni nazionali e internazionali, prima del passaggio alle monoposto avvenuto nel 2022. La crescita nelle formule è stata progressiva, con risultati significativi tra cui il titolo di classe FX3 Silver/Am nel 2023 e il terzo posto assoluto nello stesso campionato.

Nel 2026 Campagna sarà nuovamente al via con il team NEM Racing, proseguendo un percorso di continuità all’interno di una categoria che rappresenta una naturale evoluzione del karting, tradizionalmente considerato la principale fucina del motorsport.

Il Trofeo Predator’s si caratterizza per un elevato equilibrio tecnico, con vetture monoposto progettate e prodotte in Emilia-Romagna, equipaggiate con propulsori di derivazione motociclistica la cui potenza è adeguatamente uniformata per garantire equilibrio, competitività e agonismo. Due le configurazioni previste, Yamaha 900 e Honda 600, inserite in un contesto regolamentare che riduce al minimo le differenze prestazionali. Andrea Campagna sarà al via con motorizzazione Yamaha. In pista si registrano abitualmente schieramenti numerosi, con circa trenta vetture tra loro molto simili, condizione che contribuisce a rendere il confronto diretto e particolarmente serrato, con distacchi contenuti e gare spesso decise da dettagli.

La stagione si articolerà su sette appuntamenti distribuiti lungo l’anno, con due gare per ciascun weekend, toccando alcuni dei principali tracciati italiani. Apertura e ritorno su Autodromo Vallelunga (17-19 aprile; 12-13 settembre), circuito caratterizzato da una costante presenza di pubblico. Il calendario proseguirà quindi sui tracciati di Autodromo Riccardo Paletti (16-17 maggio) e Autodromo dell’Umbria (20-21 giugno), seguiti dall’appuntamento extra campionato presso l’Autodromo Nazionale Monza (31 luglio – 2 agosto), dove Campagna sarà comunque presente.

La seconda parte della stagione prevede quindi il ritorno a Vallelunga e le tappe su Autodromo Internazionale del Mugello (16-18 ottobre) e Misano World Circuit Marco Simoncelli (13-15 novembre), tappa conclusiva della stagione che assegnerà punteggio doppio, contribuendo a mantenere aperti gli equilibri di classifica fino all’ultimo appuntamento.

Il format dei weekend prevede prove libere il venerdì, qualifiche e Gara 1 il sabato, mentre la domenica è dedicata a Gara 2 con griglia invertita per i primi classificati sulla base dei risultati della prima manche.

Nel corso della stagione, Andrea Campagna proseguirà parallelamente anche il proprio percorso formativo, con l’intenzione di completare l’iter per l’abilitazione come istruttore piloti.“Proseguire il percorso di crescita nel motorsport, consolidando l’esperienza maturata nel karting e nelle monoposto. L’obiettivo principale è continuare a competere a livello nazionale e internazionale, puntando a categorie superiori e a risultati sempre più prestigiosi”, ha dichiarato Campagna.

La stagione 2026 rappresenta così un’ulteriore tappa nel percorso del pilota siciliano, orientato a consolidare l’esperienza maturata e a mantenere continuità di rendimento in un contesto competitivo particolarmente equilibrato.