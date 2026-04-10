Storia del casinò e del gioco d’azzardo sul nostro territorio

A Caltanissetta il gioco non ha l’aspetto scintillante che il cinema ha appiccicato ai casinò. Qui la sua storia è più sobria, più terrestre, e proprio per questo più interessante. Prima dei portali digitali, prima delle ricevitorie moderne, prima ancora che certe espressioni entrassero nel lessico quotidiano, il rapporto con il caso aveva già trovato spazio nella vita materiale dell’isola. Oggi quel filo arriva fino agli schermi dei telefoni, ai punti autorizzati disseminati nella provincia, al linguaggio corrente di chi segue le quote e le live scommesse. Cambiano i supporti, cambiano le regole, resta una costante: l’idea che la sorte possa essere osservata, sfidata, talvolta inseguita.

Quando il gioco era un gesto antico

Per raccontare il gioco d’azzardo nel Nisseno bisogna partire da una verità semplice: la provincia, da sola, non può essere separata dalla storia più ampia della Sicilia. Il territorio di Caltanissetta ha avuto rapporti profondi con il mondo greco e con quello romano, e in quella lunga durata compaiono anche le pratiche ludiche legate al caso. Gli archeologi conoscono bene gli astragali, piccoli ossi usati come strumenti di gioco nel Mediterraneo antico. Non erano ancora il tavolo verde, non erano certo il casinò come lo intendiamo oggi, ma avevano già dentro l’elemento decisivo: l’esito affidato a una combinazione di regola, mano e fortuna.

A Gela, che per secoli fu uno dei poli più importanti della Sicilia greca e che storicamente rientra nell’area dell’attuale provincia di Caltanissetta, il patrimonio archeologico restituisce una Sicilia concreta, fatta di oggetti quotidiani, santuari, commerci e pratiche comuni. Il gioco apparteneva a quel mondo, senza bisogno di scenografie. Bastavano una superficie, pochi pezzi, due o più persone disposte a mettere in palio qualcosa, fosse anche solo prestigio o denaro spicciolo.

Per secoli niente casinò, ma molti luoghi del gioco

Chi cerca nella storia della provincia una grande casa da gioco in stile ottocentesco cerca nel posto sbagliato. Caltanissetta non ha avuto un casinò storico paragonabile a quelli di Sanremo, Venezia, Saint Vincent o Campione d’Italia. Sul nostro territorio il gioco si è manifestato in forme più diffuse e meno monumentali: carte, dadi, lotterie, scommesse, ricevitorie, circoli, bar, sale attrezzate.

Il Novecento e la rete del gioco legale

Con il passare del tempo il gioco ha trovato una collocazione sempre più netta dentro la rete pubblica autorizzata. Lotto, lotterie e poi scommesse hanno assunto una forma riconoscibile, regolata, tassata. In Sicilia, e nella provincia di Caltanissetta in particolare, il radicamento delle ricevitorie conferma un dato elementare: il gioco legale è entrato nella vita quotidiana con una presenza capillare.

Le graduatorie delle ricevitorie pubblicate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli mostrano che nella provincia di Caltanissetta compaiono vari comuni, non soltanto il capoluogo. Il gioco legale non si concentra in un solo punto prestigioso, si distribuisce. Passa per esercizi che fanno parte del paesaggio urbano ordinario, come accade in molte province italiane.

Com’è la situazione oggi nella provincia

I dati ufficiali sulle scommesse a quota fissa per eventi diversi dalle corse dei cavalli registrano per il territorio provinciale decine di punti attivi e una raccolta significativa, superiore ai 17 milioni di euro nel 2025. La spesa, cioè la differenza tra quanto giocato e quanto restituito in vincite, supera i 4 milioni.

Sono cifre che dicono due cose. La prima: il gioco sul territorio esiste in modo strutturato, non occasionale. La seconda: non si tratta di un’abitudine confinata a poche persone rumorose o a una minoranza invisibile. C’è un mercato reale, fatto di presenza fisica, di esercizi autorizzati, di clientele diverse. Il gioco, come spesso succede in provincia, si nasconde meno di quanto si pensi.

Il passaggio all’online è già avvenuto

Poi c’è la domanda che oggi pesa più di tutte: la gente gioca online nella nostra provincia? Sì, e i dati disponibili lo mostrano con una nettezza che lascia poco spazio alle impressioni. Le elaborazioni provinciali diffuse da Federconsumatori su base ADM e Istat indicano per Caltanissetta una raccolta online molto alta, superiore ai 400 milioni di euro nel 2023, con una spesa di oltre 23 milioni. Sono numeri che, letti bene, raccontano un cambio di abitudine profondo.

Qui bisogna essere precisi. Raccolta non significa perdita secca, perché include anche le somme rigiocate. Però resta un indicatore affidabile del volume complessivo del fenomeno.

Lo smartphone ha spostato il gioco da un luogo fisico a una disponibilità continua. Prima bisognava uscire, entrare, esporsi. Adesso basta un accesso, un conto, una carta, una notifica. È un mutamento tecnico, ma anche culturale. Riduce la soglia d’ingresso e cambia il rapporto con il tempo del gioco.

Il problema del presente non è il fascino, è la misura

Quando un fenomeno cresce, cresce anche il suo rovescio. Non a caso l’Asp di Caltanissetta ha pubblicato materiali informativi sui rischi legati al gioco d’azzardo e ha avviato iniziative specifiche sulla prevenzione del disturbo da gioco. La Regione Siciliana, nella propria programmazione sanitaria recente, considera il gioco d’azzardo patologico dentro il quadro delle dipendenze da affrontare con strumenti dedicati.