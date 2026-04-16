Petralia Soprana, finanziamento di 295 mila euro per la riqualificazione del campo sportivo del centro storico

Il Comune di Petralia Soprana è destinatario di un finanziamento pari a 295.000,00 euro nell’ambito del Fondo per la progettazione e per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e completamento di opere e infrastrutture, promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, attraverso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.Le risorse saranno destinate ai lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo situato nel centro storico del borgo, con interventi mirati a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità della struttura.In particolare, il progetto prevede: l’adeguamento dell’impiantistica, la recinzione del rettangolo di gioco, la sistemazione e il ripristino degli spalti ammalorati.Un intervento atteso dalla comunità che consentirà di restituire piena dignità a uno spazio importante per la socialità, lo sport e l’aggregazione giovanile.Una storia che continua considerato che il campo sportivo del centro storico rappresenta da sempre un punto di riferimento per la comunità sopranese, non solo per la pratica sportiva ma anche per il suo valore simbolico e identitario.Il 19 maggio 2017 si è svolta la cerimonia di intitolazione dello stadio comunale a Pietro Sorrentino, figura storica del calcio locale. L’iniziativa, proposta dall’A.S.D. Città di Petralia Soprana, fu accolta dalla giunta comunale già guidata da Pietro Macaluso, rendendo omaggio a un presidente che ha fatto sognare intere generazioni.Pietro Sorrentino guidò con passione, a partire dal 1968, l’Unione Sportiva “Sopranese”, contribuendo alla crescita del calcio locale per oltre quindici anni, fino alla sua scomparsa nel 1982. Sotto la sua guida, la squadra partecipò a numerosi campionati e al celebre Torneo delle Madonie, tra i più prestigiosi della Sicilia. Rimane indelebile nella memoria collettiva la finale del 1974, simbolo di un’epoca di entusiasmo e partecipazione, così come il suo impegno nel valorizzare tanti giovani talenti poi affermatisi nel panorama calcistico regionale.“Questo finanziamento rappresenta un risultato significativo per il nostro Comune – dichiara il Sindaco Pietro Macaluso – perché ci permette di intervenire concretamente su una struttura sportiva che ha un grande valore per la comunità. L’obiettivo è offrire ai cittadini, e in particolare ai più giovani, un luogo sicuro e adeguato dove praticare attività sportiva e vivere momenti di condivisione, nel solco di una tradizione sportiva che continua a essere motivo di orgoglio per Petralia Soprana”.L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella valorizzazione degli spazi pubblici e nel miglioramento delle infrastrutture locali, puntando su interventi che incidono positivamente sulla qualità della vita e sulla vivibilità del territorio.