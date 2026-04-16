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San Cataldo protagonista nella danza: la Sicily Art and Ballet conquista titoli e podi al regionale ANMB

Redazione

San Cataldo protagonista nella danza: la Sicily Art and Ballet conquista titoli e podi al regionale ANMB

Gio, 16/04/2026 - 12:46

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Un fine settimana all’insegna del talento e della passione per la danza quello vissuto l’11 e 12 aprile al Palaghiaccio di Catania, dove si è svolto il campionato regionale ANMB di danze latino americane. A mettersi in evidenza sono stati gli allievi della scuola Sicily Art and Ballet di San Cataldo, seguiti dall’insegnante Mattia Ognibene, protagonisti di una brillante prova che ha portato a casa titoli e importanti piazzamenti.


Tra i risultati più significativi spiccano quelli delle giovanissime atlete della categoria 4/7 anni, dove Ilary Maira e Matilde Vizzini si sono laureate campionesse regionali nelle rispettive classi, distinguendosi in tutti i balli e dimostrando grande preparazione tecnica ed espressiva.
Successo anche per Alessandra Carletta, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale nella categoria 14/15 anni classe E, imponendosi con determinazione in una competizione particolarmente partecipata. Ottima prestazione inoltre per Alessia Guarneri, vice campionessa regionale nella categoria 8/9 anni classe D, capace di conquistare un prestigioso secondo posto.


A completare il quadro dei risultati, i piazzamenti sul podio di Sofia Carletta e Federica Vancheri nelle rispettive categorie della classe E, a conferma della qualità e della competitività dell’intero gruppo.


Un bilancio estremamente positivo per la Sicily Art and Ballet di San Cataldo, che continua a crescere e a distinguersi nel panorama regionale delle danze sportive. I risultati ottenuti premiano il lavoro quotidiano degli allievi e la guida tecnica di Mattia Ognibene, consolidando il ruolo della scuola come punto di riferimento per la formazione di giovani talenti nel territorio.

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