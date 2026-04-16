Riolo–Marin Junior al via del Rally dell’Elba: l’equipaggio palermitano della Targa Racing Club debutta nell’IRC su Renault Clio Rally3

Cerda (PA) – Ernesto Riolo e Giulia Marin sono pronti a inaugurare una nuova fase del loro percorso sportivo con la partecipazione al Rally dell’Isola d’Elba, in programma nel weekend del 17-19 aprile, primo appuntamento dell’International Rally Cup. L’equipaggio palermitano sarà al via per la prima volta nella serie nazionale, sempre con il supporto della Targa Racing Club e di CST Sport, al volante della Renault Clio Rally3, preparata e curata da MFT Mptors.Si tratta di un esordio significativo fuori dai confini regionali, che segna l’inizio della stagione dopo un 2025 di altissimo livello, culminato con la vittoria del CRZ di zona, della finale Coppa Italia ACI Sport di Messina e del titolo siciliano. Un percorso in costante crescita, costruito gara dopo gara, che ha trovato nella Clio Rally3 una vettura ideale per esprimere al meglio le qualità del giovane pilota cerdese. Il feeling con la trazione integrale francese si è consolidato progressivamente, permettendo all’equipaggio di raggiungere risultati di assoluto rilievo.La scelta di affrontare l’IRC rappresenta adesso un ulteriore passo avanti, con l’obiettivo di confrontarsi in un contesto ancora più competitivo e proseguire nel percorso di crescita tecnica e sportiva. Il Rally dell’Elba, gara dal grande fascino e dalla lunga tradizione, offrirà un banco di prova particolarmente selettivo.«Il Rally dell’Elba ha una storia importante – ha dichiarato Ernesto Riolo – mio padre l’ha corso tante volte, soprattutto con le storiche, e per me e Giulia rappresenta un banco di prova molto significativo. Troveremo un livello ancora più alto rispetto a quello affrontato nella Coppa Rally di Zona e questo ci permette di alzare ulteriormente l’asticella. È una sfida che affrontiamo con grande entusiasmo e con la consapevolezza di voler continuare a crescere». Non mancano i ringraziamenti: «Un grazie ai nostri partner, che continuano a credere in noi, come Citrusmade e Farmacia Modica, e alle nuove realtà che si sono unite al progetto, Gruppo Rizzo e Dret Sistem. Avremo inoltre il supporto logistico di CST Sport, da sempre legata alla Targa Racing Club, e la supervisione dei nostri genitori, punto di riferimento fondamentale nel nostro percorso».