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non rientra da una escursione, soccorso alpino trentino recupera salma climber su monte Lefre

AdnKronos

non rientra da una escursione, soccorso alpino trentino recupera salma climber su monte Lefre

Gio, 16/04/2026 - 12:03

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(Adnkronos) – Si è concluso questa mattina un intervento di ricerca per un uomo residente in Val di Non, uscito ieri per arrampicare in Valsugana e non rientrato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle ore 1:30 di questa notte da parte della compagna, in seguito al mancato rientro. Alle 6:00 del mattino, la Centrale ha allertato la Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Bassa Valsugana, che ha messo in campo 5 operatori e unità cinofile.  In seguito all’individuazione della macchina del climber da parte degli operatori del Soccorso e tramite nuove informazioni fornite da amici e conoscenti dell’uomo, è stata individuata la zona del Monte Lefre, nella catena del Lagorai, dove il climber si era recato e dove si sono concentrate le ricerche. Il climber è stato individuato alla base della parete intorno alle ore 8:15, l’elicottero sanitario è giunto sul posto per la constatazione del decesso e il successivo recupero della salma: la dinamica è in fase di accertamento, è possibile che le cause del decesso siano da riferirsi a un malore.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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