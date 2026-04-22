HP Imagine 2026: HP IQ, il futuro del lavoro intelligente

(Adnkronos) – In occasione dell'evento HP Imagine 2026, HP ha presentato la strategia che punta a ridurre la cosiddetta "frizione digitale" attraverso l'integrazione di un layer software intelligente denominato HP IQ. Il sistema agisce coordinando l'esperienza tra diversi dispositivi, sfruttando l'intelligenza artificiale elaborata direttamente sull'hardware per migliorare la produttività e la sicurezza dei dati. A differenza delle soluzioni basate esclusivamente sul cloud, l'approccio presentato si basa su un modello locale da 20 miliardi di parametri. Questo consente ai dispositivi di operare come partner contestuali, capaci di eseguire compiti complessi anche in assenza di connettività stabile. Tra le funzioni principali introdotte figurano la gestione intelligente dei file, la sintesi automatica di riunioni e un sistema di ricerca delle note basato sullo storico delle interazioni. “La visione di HP per il futuro del lavoro è un ecosistema connesso e intelligente che aiuta il lavoro a fluire tra dispositivi, ambienti e in ogni momento,” ha dichiarato Tuan Tran, President of HP’s Technology & Innovation Organization. “HP IQ è il modo in cui connettiamo queste esperienze, riduce la frizione digitale per i dipendenti e si integra al contempo negli ambienti già gestiti dall’IT, così che le aziende possano dare vita a queste esperienze con fiducia.”

Secondo i dati del 2025 Work Relationship Index, l’accesso a tecnologie adeguate è un fattore determinante per l'esperienza dei dipendenti: l'uso strutturato dell'AI sembra correlato a una migliore qualità del rapporto lavorativo.

Giampiero Savorelli, VP e AD di HP Italy

"Con HP IQ abilitiamo una nuova generazione di esperienze di lavoro, in cui intelligenza e connettività si integrano in modo naturale tra dispositivi e ambienti," ha dichiarato Giampiero Savorelli, VP e AD di HP Italy. "In Italia, dove modelli di lavoro ibridi sono sempre più diffusi sia nelle grandi aziende sia nelle PMI, è fondamentale poter contare su esperienze digitali semplici, sicure e fluide. L'integrazione tra AI on-device e gestione enterprise rappresenta un'evoluzione concreta che consente alle aziende di migliorare produttività e collaborazione, mantenendo al tempo stesso il controllo su dati e infrastrutture." Uno degli elementi tecnicamente più rilevanti è l'introduzione di HP NearSense, una tecnologia di intelligenza spaziale che permette ai dispositivi di rilevarsi e connettersi automaticamente in base alla vicinanza fisica. Questa architettura abilita il trasferimento immediato di file tra PC vicini e la sincronizzazione automatica con periferiche e schermi delle sale riunioni. In prospettiva, il sistema si estenderà all’intero ecosistema professionale, includendo stampanti e sistemi di videoconferenza Poly, permettendo configurazioni "one-click" che eliminano la necessità di installare driver o configurare manualmente le reti negli spazi condivisi. Dal punto di vista della gestione aziendale, la scelta di un'architettura local-first risponde alle crescenti preoccupazioni sulla privacy e sulla protezione della proprietà intellettuale. Eseguendo la maggior parte delle operazioni direttamente sul PC, si riduce l'esposizione dei dati sensibili all'esterno del perimetro aziendale. Per i responsabili IT, la piattaforma si integra con HP Workforce offrendo visibilità unificata, sicurezza integrata, gestione senza soluzione di continuità e remediation proattiva su tutto il parco dispositivi,” haMentre HP IQ introduce un nuovo livello di intelligenza tra dispositivi e spazi di lavoro, WXP opera a un livello superiore come un affidabile piano di controlExperience Platform (WXP), offrendo un piano di controllo unificato per monitorare la sicurezza e la conformità dell'intero parco macchine. “lo per l’IT, dichiarato Manoj Leelanivas, President of HP Solutions.“Insieme, l’AI on-device e WXP consentono a HP di offrire ambienti utente intuitivi e ad alte prestazioni, fornendo al contempo alle aziende la governance e gli insightoperativi necessari per prosperare nel futuro del lavoro.”

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