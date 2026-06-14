Carfagna: “Parole di Vannacci? Raglio di un asino non cancella battaglia di civiltà”

“Conosciamo il gioco di Vannacci e non cadremo nelle sue provocazioni argomentando la nostra contrarietà alle sue squallide affermazioni sul femminicidio, che offendono innanzitutto la memoria di centinaia di donne malate da una cultura retrograda e sessista. Gli diciamo solo di rassegnarsi: il reato di femminicidio esiste e non sarà certo lui a cancellarlo dal codice penale. Magari il generale è abituato a comandare in caserma, ma in democrazia bisogna fare i conti con l’opinione dei cittadini e delle cittadine: le italiane non consentiranno passi indietro nel contrasto alla violenza di genere e al sessismo Il raglio di un asino non cancellerà una battaglia di civiltà”. Così Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati.