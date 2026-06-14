Salute

Carfagna: “Parole di Vannacci? Raglio di un asino non cancella battaglia di civiltà”

Redazione

Carfagna: “Parole di Vannacci? Raglio di un asino non cancella battaglia di civiltà”

Dom, 14/06/2026 - 20:03

Condividi su:

“Conosciamo il gioco di Vannacci e non cadremo nelle sue provocazioni argomentando la nostra contrarietà alle sue squallide affermazioni sul femminicidio, che offendono innanzitutto la memoria di centinaia di donne malate da una cultura retrograda e sessista. Gli diciamo solo di rassegnarsi: il reato di femminicidio esiste e non sarà certo lui a cancellarlo dal codice penale. Magari il generale è abituato a comandare in caserma, ma in democrazia bisogna fare i conti con l’opinione dei cittadini e delle cittadine: le italiane non consentiranno passi indietro nel contrasto alla violenza di genere e al sessismo Il raglio di un asino non cancellerà una battaglia di civiltà”. Così Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta