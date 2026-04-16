Caltanissetta, grande successo per la Seiken Cup: raddoppiano gli atleti nella seconda edizione al Pala Cannizzaro

Bilancio decisamente positivo per la seconda edizione della Seiken Cup, che si è svolta la scorsa domenica a Caltanissetta presso il Pala Cannizzaro, confermandosi un appuntamento in forte crescita nel panorama sportivo regionale.

Dopo l’ottimo esordio dello scorso anno, la manifestazione ha fatto registrare numeri ancora più significativi, con una partecipazione raddoppiata rispetto alla prima edizione. Un dato che testimonia l’interesse crescente attorno all’iniziativa e la qualità del lavoro organizzativo.

Nel corso della giornata si sono alternati incontri di kickboxing, muay thai, MMA e grappling, offrendo al pubblico momenti di grande intensità agonistica e coinvolgimento, in un clima di rispetto e sana competizione.



Alla cerimonia di apertura erano presenti il sindaco Walter Tesauro, l’assessore allo sport Toti Petrantoni e l’assessore allo sviluppo economico Guido Del Popolo, il cui sostegno ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Organizzata dal Maestro Adriano Tripoli, la Seiken Cup si conferma un’importante occasione di promozione delle arti marziali e dei valori che le caratterizzano, tra cui disciplina, rispetto e spirito di condivisione.



Forte del successo registrato, l’evento si consolida come un appuntamento sempre più atteso, capace di richiamare atleti e appassionati da tutta l’isola. Gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la manifestazione e rafforzarne il ruolo nel panorama sportivo regionale.