Caltanissetta, “Atto 150 – Sei sogni a teatro”: gran finale con Enzo Iacchetti al Teatro Regina Margherita

Si avvia alla conclusione la Stagione Teatrale Nazionale 2025/2026 “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, la rassegna ufficiale promossa dal Comune di Caltanissetta in occasione del 150° anniversario del Teatro Regina Margherita.

A chiudere il cartellone sarà lo spettacolo “Buongiorno Ministro!”, in programma 23 aprile 2026, che vedrà protagonisti Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, due mattatori irresistibili capaci di trascinare il pubblico in una sequenza serrata di gag e battute pirotecniche.

Accanto ai due protagonisti saliranno sul palco Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari e Gigi Palla, diretti dalla regia di Ferdinando Ceriani, per una commedia brillante e coinvolgente che promette ritmo, ironia e colpi di scena.

Lo spettacolo, tratto da un testo del drammaturgo spagnolo Jordi Galceran, con traduzione di Pino Tierno, è un mix di comicità grottesca e imprevedibile, talvolta romantica, mai volgare, costruita con eleganza e accompagnata dalle musiche originali di Nicola Piovani, composte appositamente per la messa in scena.

La trama ruota attorno a un ministro coinvolto in uno scandalo di corruzione che ha compromesso la sua carriera e la sua vita personale. Sul punto di compiere un gesto estremo, viene salvato dall’irruzione di una venditrice porta a porta che, con la sua energia e umanità, lo aiuterà a ritrovare il coraggio di affrontare la realtà. Da qui prende avvio una serie di situazioni sempre più comiche e imprevedibili, alimentate dalla presenza della sgangherata famiglia della donna: un marito malavitoso, una prostituta e un padre paralizzato daranno vita a una spirale di equivoci e momenti esilaranti.

La narrazione si sviluppa attraverso un susseguirsi continuo di colpi di scena, in una struttura che richiama, per ritmo e costruzione, il celebre film Un pesce di nome Wanda, conducendo il pubblico verso un finale sorprendente e imprevedibile.

A sottolineare il valore di questo appuntamento conclusivo è l’assessore alla Cultura e vice sindaco, professoressa Giovanna Candura, che evidenzia come «ci apprestiamo a vivere l’ultimo spettacolo di una stagione incredibilmente bella, che ha registrato un grande successo e una partecipazione costante da parte del pubblico. Un percorso che ha dimostrato quanto il teatro possa essere centrale nella vita culturale della città».

La stagione “Atto 150 – Sei sogni a teatro” si chiude così nel segno della qualità e della partecipazione, confermando il Teatro Regina Margherita come punto di riferimento culturale per il territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biglietteria ai numeri 0934 547034, 0934 547599 oppure 320 0693857.

I biglietti sono disponibili attraverso il circuito di prevendita VivaTicket e presso i punti autorizzati.

