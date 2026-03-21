Valanga in Alto Adige travolge scialpinisti: due morti e 5 feriti, tre sono gravi

(Adnkronos) – E' di due morti, cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni e due lievi, il bilancio definitivo di una valanga che oggi sabato 21 marzo ha travolto un gruppo di venticinque scialpinisti in Val Ridanna in Alto Adige. L'allarme per il distacco, a quota 2400 metri circa, era arrivato intorno a mezzogiorno. Sul posto il Soccorso Alpino, il Bergrettung Sudtirol, la Guardia di Finanza e sei eliambulanze. Sono stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e Innsbruck (Austria).

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