Palla di fuoco dal cielo, dopo il boato casca il meteorite in Usa

(Adnkronos) – Un "boato", poi una palla di fuoco dal cielo in pieno giorno. E' questo quanto accaduto negli Usa martedì mattina, quando un meteorite è stato avvistato in diversi stati, dall'Ohio alla Pennsylvania passando per il Dakota del Nord, per poi disintegrarsi in frammenti prima dell'impatto. La scena spettacolare è stata ripresa da diversi testimoni. Come spiega la Nasa, "alcuni testimoni provenienti dal nord-est degli Stati Uniti e dal Canada hanno osservato una palla di fuoco molto luminosa in pieno giorno. Un'analisi dei dati attualmente disponibili colloca la prima osservazione della meteora sopra il lago Erie. La palla di fuoco, causata da un piccolo asteroide di circa 1,8 metri di diametro e del peso di circa 7 tonnellate, si è spostata verso sud-est a una velocità di 72.000 km/h prima di frammentarsi sopra Valley City. I frammenti hanno continuato la loro corsa verso sud, producendo meteoriti nelle vicinanze della contea di Medina, in Ohio". Oltre a Ohio e Pennsylvania occidentale, il meteorite è stato avvistato anche più a sud, in Virginia e nel Kentucky, ha dichiarato Bill Cooke, responsabile del Meteoroid Environments Office della Nasa, all'emittente affiliata di ABC a Cleveland, Wews Cooke ha spiegato ad Abc News che il meteorite si trovava sopra la contea di Medina, in Ohio, vicino a Cleveland, quando è esploso con un'energia equivalente a circa 250 tonnellate di Tnt, generando una forte deflagrazione con frammenti piovuti sulla zona. L'esperto ha aggiunto che negli Stati Uniti la caduta di meteoriti di dimensioni considerevoli avviene circa una volta al mese, ma di solito non sono così visibili o rumorosi come questo.

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