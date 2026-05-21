Il futuro di Gela parte dai giovani: la Giornata dell’Arte come segno di rinascita

L’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune di Gela, Peppe Di Cristina, annuncia con entusiasmo la Giornata dell’Arte 2026, un evento che quest’anno assume un significato profondo e simbolico per la nostra comunità.

«La cultura non è solo memoria, è energia viva. E non c’è energia migliore di quella dei nostri ragazzi per guidare la rinascita di Gela», afferma l’Assessore Di Cristina. «Questo evento, organizzato dal Comitato Studentesco e dai rappresentanti della Consulta, dimostra che quando diamo spazio e fiducia ai giovani, la nostra città sa rispondere con bellezza, creatività e senso di comunità».

L’Amministrazione Comunale sostiene con orgoglio questa iniziativa che unisce arte, musica, espressione e sport, trasformando Largo Suor Teresa Valsè in un vero e proprio laboratorio di futuro e partecipazione. L’evento si svolgerà il 22 maggio dalle 9 fino a tarda sera.

L’assessore ha ringraziato il Comitato Studentesco, la Consulta, Gela MED, il Rotaract e TheMARTEDÌ per la loro eccellente sinergia organizzativa.

