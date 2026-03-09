Iran, Trump: “Uccidere Mojtaba Khamenei? Non lo dico”

(Adnkronos) – "Non sono contento". Così Donald Trump ha commentato per la prima volta la nomina del 56enne Mojtaba Khamenei a Guida Suprema iraniana. Interpellato dal New York Post sulle sue precedenti minacce di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei non approvato dagli Stati Uniti, il presidente Usa ha liquidato la questione: "Non ve lo dico. Non sono contento di lui". Trump ha nuovamente respinto l'ipotesi di invio di truppe di terra statunitensi in Iran. "Non abbiamo preso ancora alcuna decisione a riguardo. Ma non siamo per nulla vicini a ciò", ha detto il presidente degli Stati Uniti, che ha anche dichiarato di avere "un piano per tutto", nel tentativo di rassicurare i cittadini americani dopo il forte aumento dei prezzi del petrolio provocato dalla guerra con l'Iran. "Ho un piano per tutto. Sarete molto felici", sono state le sue parole. Il tycoon ha inoltre esortato gli equipaggi delle petroliere a "mostrare un po' di coraggio" e ad attraversare lo Stretto di Hormuz. "Queste navi dovrebbero attraversare lo Stretto e mostrare un po' di coraggio, non c'è niente di cui aver paura, non hanno una Marina, abbiamo affondato tutte le loro navi", ha affermato Trump in una dichiarazione rilasciata al conduttore di Fox & Friends, il programma del mattino di Fox News, secondo quanto riporta The Hill.

