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Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan

AdnKronos

Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan

Mer, 18/03/2026 - 21:37

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(Adnkronos) – L'Iran attacca il principale sito di gas del Qatar. Teheran lancia 5 missili, 4 vengono intercettati. Uno colpisce l'impianto di Ras Laffan, provocando un'esplosione e un incendio in una giornata che rischia di far partire un'ulteriore escalation nella guerra. "Ci riserviamo il diritto di rispondere", annuncia il Qatar. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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