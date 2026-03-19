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Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord, l’addio a Umberto Bossi

AdnKronos

Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord, l’addio a Umberto Bossi

Gio, 19/03/2026 - 22:05

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(Adnkronos) – Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, posta un foto con Umberto Bossi su X, entrambi sorridenti e giovani. Non ci sono commenti che accompagnano il ricordo. Il fondatore e leader storico della Lega è morto oggi, a Varese, all'età di 84 anni. La foto è stata scatta agli inizi della militanza politica nella Lega. Il titolare di via XX settembre rende così omaggio al fondatore del suo partito, scomparso oggi. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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