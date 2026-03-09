Salute

Dubai, jet contro drone iraniano: l’attacco tra i turisti in spiaggia

AdnKronos

Dubai, jet contro drone iraniano: l’attacco tra i turisti in spiaggia

Lun, 09/03/2026 - 20:11

Condividi su:

(Adnkronos) – In spiaggia a Dubai ombrelloni aperti e turisti in costume, in cielo scene di guerra. Un video condiviso sui social mostra un F-16E dell'aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti che piomba a bassa quota sulla spiaggia di Al Mamzar per abbattere un drone iraniano in avvicinamento. La scena è rapida, le persone in spiaggia restano dove sono ma alzano gli occhi al cielo per seguire ciò che sta accadendo. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta