Salute

Cinecittà, nuovo blitz della Guardia di finanza: acquisiti i bilanci 2022 e 2023

AdnKronos

Cinecittà, nuovo blitz della Guardia di finanza: acquisiti i bilanci 2022 e 2023

Mar, 10/03/2026 - 11:11

Condividi su:

(Adnkronos) – Nuovo blitz della Guardia di Finanza nella mattina di oggi, martedì 10 marzo, negli uffici di Cinecittà a Roma. Lo apprende l'Adnkronos. Già nell'autunno scorso le Fiamme Gialle avevano visitato gli stessi uffici per acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti pubblici di alcuni film.  A quanto apprende l'Adnkronos, questa volta la Gdf starebbe acquisendo la documentazione relativa ai bilanci 2022 e 2023. In quel caso, a finire sotto la lente delle Fiamme Gialle – che aveva aperto dei fascicoli  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta