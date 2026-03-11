Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale. Oggi, mercoledì 11 marzo, è il giorno del big match tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Benfica di José Mourinho, mentre gli inglesi avevano agguantato la qualificazione diretta agli ottavi, saltando il turno dei playoff in virtù dell'ottavo posto nella fase campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City, in campo alle 21:

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr

Manchester City (4-3-3) Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush La sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video. La sfida sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video.

