Cagliari-Napoli, braccio di Buongiorno in area? Pisacane chiede rigore

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Proteste in Cagliari-Napoli. Oggi, venerdì 20 marzo, i sardi ospitano gli azzurri nella 30esima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata da un episodio arbitrale. Durante il primo tempo infatti i padroni di casa hanno protestato in maniera veemente per un presunto tocco di braccio di Buongiorno in area, con Pisacane che ha chiesto a gran voce un calcio di rigore. Succede tutto al quarto d'ora del primo tempo. Sul risultato di 1-0 per il Napoli, il Cagliari prova a creare pericoli dalle parti di Milinkovic-Savic affidandosi a cross dalle fasce, sfruttando la velocità di Palestra. Proprio un cross dalla destra crea un flipper in area e un campanile che trova la deviazione di Buongiorno. I giocatori sardi però protestano per un presunto intervento con il braccio del difensore azzurro. Le immagini mostrano effettivamente il 'liscio' di Buongiorno, che prova a colpire di testa ma vede il pallone carambolargli nella parte alta del braccio, più probabilmente sulla spalla. Rapido il check del Var, dopo che l'arbitro Mariani aveva fatto segno di giocare, che giudica quindi congruo l'intervento del difensore centrale di Conte.

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