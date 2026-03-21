Berrettini show, batte Bubik e vola al terzo turno di Miami

(Adnkronos) – Matteo Berrettini vola al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro, al secondo round, supera in 2 set il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10. Berrettini si impone per 6-4, 6-4 in 1h28'. Il romano affronterà il vincente della sfida tra l'argentino Mariano Navone e il monegasco Valentin Vacherot, testa di serie numero 24.
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(Adnkronos) – Matteo Berrettini vola al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro, al secondo round, supera in 2 set il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10. Berrettini si impone per 6-4, 6-4 in 1h28'. Il romano affronterà il vincente della sfida tra l'argentino Mariano Navone e il monegasco Valentin Vacherot, testa di serie numero 24.