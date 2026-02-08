Perricone e il rituale di appartenenza a Palermo per i 20 anni del Cervantes​: appuntamento il 12 febbraio

Le celebrazioni dei vent’anni dell’Instituto Cervantes di Palermo si inaugurano con il seminario Santa Eulalia dei Catalani a Palermo: dal medioevo all’età contemporanea.

All’incontro, che si terrà giovedì 12 febbraio al Cervantes (via Argenteria, 33, Palermo) prenderà parte Rosario Perricone, antropologo e direttore del Museo delle Marionette, alle 14.30, con un intervento su Patrone, vergini e comunità: Santa Eulalia dei Catalani e la costruzione rituale dell’appartenenza a Palermo.

Due nuovi format narrativi di Alberto Nicolino per bimbi e adulti: dall’Orlando Furioso alle donne

Mezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile.

Sono due i format ideati e messi in scena da Alberto Nicolino, attore e raccontastorie, e rivolti a un pubblico di bambini dai 6 anni e di adulti.

La prima “puntata” dell’Orlando Furioso fatto a pezzi (che proseguirà fino al 23 maggio) sarà sabato 14 febbraio alle 16.30, al Museo delle Marionette.

I protagonisti? Isabella e Rodomonte, che incarnano l’incontro forse più commovente e tragico dell’intero poema. Lui, un guerriero mastodontico, invincibile, una perfetta macchina da guerra, umanamente patetico e inadeguato al rapporto amoroso. Lei, innamorata di un altro uomo, disposta, per non tradirlo, al sacrificio più grande.

Costo: 2 euro

Quando il format precederà lo spettacolo di opera dei pupi, il costo cumulativo delle due iniziative sarà 10 euro (intero) – 8 euro (ridotto)

Il secondo format di e con Alberto Nicolino si chiama invece Le mille e una donna. Fiabe di streghe, fate e bambine, e terrà compagnia a un pubblico di grandi e piccini, dai 6 anni in su, fino al 14 giugno.

Il primo appuntamento, domenica 15 febbraio alle 12, sarà Una Cenerentola svedese. Cenerentola è forse la fiaba popolare di cui esistono più versioni. Le storie più disparate, provenienti dai quattro angoli del mondo, tutte con lo stesso schema di fondo: una bambina orfana di madre, matrigna e sorellastre che la umiliano, poi il principe, la scarpina, l’amore finale. La versione svedese è una delle più sorprendenti, che ci porterà nel regno del mare, dalla regina dei mari che trasformerà Cenerentola in serpente.

Costo: 5 euro

Gli spettacoli dei pupi: un patrimonio che al Museo va in scena ogni giorno

Un’arte sapiente e antica, non a caso riconosciuta dall’Unesco patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

È l’Opera dei pupi, che al Museo delle Marionette trova ogni giorno la sua casa con gli spettacoli quotidiani.

Orlando, Rinaldo, Angelica, Carlo Magno, maghi e maghe e le loro storie senza tempo vanno in scena tutti i giorni, dal lunedì al sabato. I pupi e le loro storie – tratte dall’intramontabile Storia dei paladini di Francia di Giusto Lo Dico – vi danno appuntamento ogni lunedì alle 11 e da martedì a sabato alle 17.

Preparatevi a perdervi in boschi antichi e a incontrare animali fatati, a imbattervi in prodigi, incantamenti e oggetti magici!

Biglietto: 10 euro (intero) – 8 euro (ridotto)