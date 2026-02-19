Energia: pubblicata ripartizione royalty a Gela, Licata e Butera

Pubblicato il decreto che ripartisce tra tre Comuni costieri delle province di Agrigento e Caltanissetta la quota delle royalty per le produzioni estrattive offshore del 2024 dai giacimenti Argo-Cassiopea. Alla Sicilia spettano 1,8 milioni di euro, di cui 545 mila euro, pari al 30% del totale, sara’ distribuito ai territori: il 43,5% ciascuno a Gela e Licata, il 13% a Butera. Una suddivisione concordata direttamente dai sindaci, che hanno sottoscritto un’intesa comune trasmessa all’assessorato.

Il provvedimento, firmato dall’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, arriva dopo due anni di stallo dovuto al meccanismo originario che prevedeva i versamenti su base triennale, una tempistica che non aveva trovato il consenso dei Comuni, i cui sindaci avevano anche avviato un contenzioso amministrativo davanti al Tar.

Grazie all’accordo siglato dall’assessorato regionale all’Energia con il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica lo scorso gennaio, questa previsione e’ stata modificata: da ora in avanti i pagamenti diventeranno annuali, garantendo ai tre enti locali entrate certe e regolari.