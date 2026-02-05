Addio a Cesare Castellotti, volto storico da Torino di “90esimo Minuto”

E’ morto a 86 anni Cesare Castellotti, volto storico della trasmissione 90′ condotta da Paolo Valenti. Era il volto collegato da Torino per raccontare le partite dei granata e della Juventus. Castellotti, a 90° minuto dal 1976, nel corso della sua carriera ha anche commentato basket e pallavolo, ha seguito 5 Olimpiadi e sei mondiali di calcio per la Rai.

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Castellotti nel ricordo di Cesare Castellotti, storico giornalista Rai che per tanti anni ha seguito in prima fila le avventure del Toro e volto conosciutissimo di 90° Minuto di cui era inviato dal capoluogo piemontese – si legge nella nota di cordoglio del club granata – Per la tv di stato ha raccontato 5 Mondiali di calcio e 6 Olimpiadi oltre ad essere uno dei conduttori del TGR fin dalla sua nascita nel 1979. Ai parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata”.