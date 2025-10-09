Varato a Palermo il nuovo traghetto della Regione Siciliana

Varato il nuovo Traghetto Ro-Pax ‘Costanza I di Sicilia’ che Fincantieri ha costruito per la Regione siciliana e la cui consegna è prevista per l’estate del 2026. Costruito interamente nel cantiere di Palermo, servirà a potenziare i collegamenti con le isole Pelagie e Pantelleria. La nave, che ha una lunghezza di circa 140 metri e circa 14.500 tonnellate di stazza lorda, potrà raggiungere i 19 nodi di velocità massima e ha una capacità di mille persone e di 195 automobili e 40 camion a bordo. La gara per la costruzione del Traghetto, per un importo a base d’asta di quasi 120 milioni di euro, è stata aggiudicata nel marzo 2023 e nell’ottobre successivo è stato firmato il contratto, mentre, a novembre dello scorso anno, con il ‘taglio della lamiera’ si è dato l’avvio ai lavori. Il ‘Costanza I di Sicilia’ ha caratteristiche tecnologiche avanzate specialmente in tema di sostenibilità ambientale grazie anche al motore dual fuel, ovvero alimentato a diesel e gas naturale liquefatto, il combustibile marino più pulito attualmente disponibile su larga scala, che abbatte significativamente le emissioni di ossido di azoto e di zolfo. Disporrà inoltre di un impianto fotovoltaico che, grazie all’accumulo di energia in un gruppo di batterie, garantirà la permanenza in porto a emissioni zero per circa quattro ore. “Questi cantieri sono il nostro orgoglio – ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in occasione della cerimonia del varo -, ringrazio l’amministratore delegato di Fincantieri per l’attenzione riservata a Palermo. Il nostro obiettivo è fare della Sicilia una terra di eccellenza e attrattività non solo turistica”.