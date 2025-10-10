Stati Generali delle Isole Minori Marine, Tanasi(Codacons): Grave l’assenza degli esperti dei cittadini”

Sono ufficialmente iniziati oggi a Lipari gli Stati Generali delle Isole Minori Marine, tre giornate di incontri e dibattiti che vedono la partecipazione di ministri, sottosegretari, amministratori regionali e rappresentanti istituzionali. Un evento di grande rilievo, ma che nasce con una grave lacuna: l’assenza del Codacons e dei suoi esperti, una delle principali realtà italiane impegnate nella tutela dei cittadini e dei consumatori.

“È incomprensibile – dichiara Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale del Codacons – che si discuta del futuro delle isole minori senza la presenza di chi, come noi, da anni affronta concretamente i problemi dei residenti. Mancano gli esperti del Codacons, che avrebbero potuto offrire contributi tecnici e proposte operative su trasporti, sanità, scuola e lotta al caro-prezzi.È un’assenza che indebolisce la credibilità e l’efficacia di questi Stati Generali.”

Il Codacons sottolinea come le vere urgenze delle Isole Minori Marine restino legate alla vita quotidiana dei cittadini: collegamenti marittimi insufficienti, costi esorbitanti per i trasporti, difficoltà di accesso ai servizi sanitari, carenze strutturali nelle scuole e prezzi dei beni di prima necessità ormai fuori controllo.

“Se davvero si vuole parlare di sviluppo sostenibile – aggiunge Tanasi – bisogna partire dalle esigenze concrete dei residenti. Senza la voce di chi rappresenta i consumatori, questi Stati Generali rischiano di trasformarsi in una passerella politica e in un’occasione sprecata.Il Codacons e i suoi esperti restano pienamente disponibili a collaborare, ma servono ascolto, partecipazione e un reale coinvolgimento dei cittadini.”

