Sicilia, Cracolici(Antimafia ARS): “Mico Geraci speranza per il territorio”

“Oggi ricordiamo l’impegno di Mico Geraci, sindacalista ucciso l’8 ottobre di 27 anni fa dalla mafia e candidato sindaco a Caccamo. Mico era riuscito a mobilitare le coscienze in un territorio dove al massimo si poteva predicare la lotta alla mafia e non praticarla, restituendo una speranza di cambiamento attraverso le sue battaglie per i diritti, una minaccia inedita per i mafiosi, che non potevano accettare quello che da sindaco avrebbe potuto fare. Oggi c’è un processo in corso che ha individuato i responsabili, ci auguriamo che finalmente venga svelato un tratto di verità”. Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia all’Ars, Antonello Cracolici, nel 27esimo anniversario dell’uccisione di Mico Geraci, avvenuta a Caccamo l’8 ottobre del 1998.