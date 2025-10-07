Sicilia, Antonino Bongiovanni eletto coordinatore regionale Unione Coltivatori Italiani

“È con grande soddisfazione che l’Unione Coltivatori Italiani della Regione Siciliana annuncia l’elezione all’unanimità di Antonino Bongiovanni a Coordinatore regionale UCI Sicilia. Il Coordinamento regionale ha espresso con chiarezza e condivisione la volontà di puntare su una leadership giovane, forte, equilibrata e radicata nei territori, in grado di rilanciare l’azione associativa e di rafforzare la rappresentanza dei coltivatori siciliani”. E’ quanto si legge in una nota. “In questa occasione, l’Unione siciliana desidera rendere omaggio alla memoria di Francesco Leone, storico dirigente nazionale dell’UCI e per molti anni coordinatore regionale in Sicilia, scomparso recentemente. La sua testimonianza di dedizione, integrità e attaccamento al mondo agricolo rimarrà un faro guida per tutti noi”, si legge ancora. L’Unione Coltivatori Italiani (UCI), fondata nel 1966 e costituita legalmente nel 1974, è una delle principali organizzazioni di categoria del settore agricolo italiano. La missione centrale dell’UCI consiste nell’assistere i propri soci in modo integrato, fungendo da ponte tra il mondo agricolo e le istituzioni pubbliche. Le sue principali linee di intervento riguardano la promozione di forme consortili e associative tra i produttori agricoli, per favorire economie di scala e maggiore forza contrattuale; il sostegno tecnico ed economico nella definizione dei piani di settore, nella partecipazione alle Organizzazioni di Produttori; la promozione dell’innovazione tecnologica nelle aziende agricole; la partecipazione attiva nella gestione dei fondi europei per lo sviluppo rurale; la valorizzazione delle filiere, sia tradizionali sia emergenti (ad esempio la canapa), nonché la promozione di start-up agricole e forme di aggregazione produttiva; la tutela ambientale e lo sviluppo dell’agriturismo attraverso l’organismo collaterale UNAAT (Unione Nazionale Ambiente & Agriturismo), impegnato nella gestione sostenibile del territorio e nello sviluppo di attività integrative al reddito agricolo.