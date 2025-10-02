Siap Catania, il 3 ottobre convocazione della Direzione Provinciale: il punto sulla sicurezza catanese e la mancanza di personale

Domani, 3 ottobre 2025, presso l’aula studio del CAF ACLI di Corso Sicilia n. 111 (primo piano), si terrà la convocazione della Direzione Provinciale del SIAP Catania, dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

La Direzione Provinciale sarà l’occasione per affrontare la grave situazione della Polizia di Stato in provincia di Catania, più volte denunciata dal SIAP con varie iniziative culminate nella manifestazione di protesta sotto la Prefettura. Alla luce anche dei più recenti episodi di criminalità che hanno segnato il territorio, il confronto servirà a pianificare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, iniziative concrete a tutela della sicurezza della provincia etnea.

Al margine dei lavori, dalle ore 10.00 fino alla chiusura, si terrà un seminario formativo di aggiornamento professionale dal titolo ‘La legge Cartabia: effetti sulle procedure di Polizia, riflessi sulla sicurezza e la separazione delle carriere dei magistrati’.

Il seminario sarà introdotto dal dr. Fabio Ruggieri, Ispettore della Polizia di Stato, e vedrà l’intervento dell’avvocato Tommaso Tamburino, del Foro di Catania, Presidente della Camera Penale “Serafino Famà”, che approfondirà in particolare gli aspetti legati alla separazione delle carriere della magistratura.

All’iniziativa prenderanno parte, oltre ai dirigenti sindacali del SIAP, anche esponenti istituzionali, rappresentanti del mondo delle associazioni, del terzo settore e del mondo politico, per un momento di dialogo ampio e costruttivo su sicurezza e legalità.

Con questo appuntamento, il SIAP Catania conferma il proprio impegno nel promuovere occasioni di riflessione e aggiornamento professionale, al servizio del personale della Polizia di Stato e della collettività.