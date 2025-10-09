Settimana Nazionale della Protezione Civile, svolta esercitazione nella “Galleria Caltanissetta”: simulato impatto tra un camion e un veicolo leggero

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, come concertato nel corso di una serie di sedute propedeutiche presiedute dal Prefetto, D.ssa Licia Donatella Messina, si è svolta la prevista esercitazione reale e per posti di comando all’interno della “Galleria Caltanissetta Fornice destra”, che si estende dal km 53+929 al km 57+922, direzione A19, della SS 640 nominata “Strada degli Scrittori”, programmata nel quadro delle iniziative ed eventi che hanno avuto svolgimento in questo territorio provinciale per la “Settimana Nazionale della Protezione Civile, quest’anno ricomprendente le giornate dal 04 al 13 ottobre”.

All’attività esercitativa hanno preso parte le componenti del sistema di protezione civile quali la Questura e i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Sezione di Polizia Stradale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Ufficio di Protezione Civile Regionale, il Comune e la Polizia Municipale di Caltanissetta, il 118, e la Direzione Regionale di ANAS.

Peraltro, all’evento hanno assistito anche i gruppi di studenti di diversi Istituti di Scuola Secondaria del Capoluogo, all’uopo selezionati dall’Ufficio Scolastico Provinciale, ai quali, nella mattinata dello scorso 07 ottobre in Prefettura, erano stati illustrati i principi e gli aspetti di rilievo della struttura della Protezione Civile e che stamani hanno potuto osservare in diretta lo svolgersi delle fasi operative dai videoterminali installati presso le centrali dei Corpi sopra indicati e dalle cabine di controllo ANAS ubicate sullo scorrimento veloce.











Nello specifico, durante l’evento è stata simulata una situazione di potenziale pericolo in galleria a seguito di un sinistro di particolare gravità, l’impatto tra un camion e un veicolo leggero, con successivo incendio della motrice del mezzo pesante e diffusione di fumi all’interno dell’infrastruttura ed il ferimento di alcuni dei passeggeri di entrambi gli automezzi, al verificarsi del quale è stata disposta l’evacuazione immediata degli infortunati e l’adozione delle misure di sicurezza e di pronto intervento previste dal “Piano di Gestione di Emergenza”.

La simulazione ha consentito di testare positivamente l’efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza posti a servizio della Galleria, le modalità operative e i conseguenti tempi di intervento delle squadre di soccorso (Vigili del Fuoco e SUES 118), delle Forze dell’Ordine (Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Stradale,) della Polizia Municipale e delle strutture di Protezione Civile provinciale e comunale e di ANAS e del Contraente Generale “Empedocle 2”.

A conclusione dell’esercitazione, si è tenuto nella Sala operativa di protezione civile della Prefettura un debriefing nel corso del quale tutti gli attori hanno illustrato le attività di rispettiva competenza svolte e la tempistica dei soccorsi posti in essere manifestando unanime soddisfazione per gli esiti conseguiti che hanno consentito di acquisire elementi utili al miglioramento della pianificazione in atto vigente in caso di incidenti e di ottimizzare le capacità organizzative e di coordinamento interforze.