Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo, Fabrizio Butera conquista la vittoria al 5° torneo interno

Nella serata di ieri mercoledì 1 ottobre, si è svolta presso la Nuova Locanda di San Cataldo la finalissima del Torneo di Risiko “Alla conquista dell’ultima estate”, 5° torneo interno organizzato dal Risiko Club “Il Pifferaio” dall’inizio della sua avventura nel mondo del Risiko da Torneo dello scorso novembre. Il Torneo, valido per la classifica Ranking del Club, e per la classifica Ranking Nazionale, si è concluso anche con l’assegnazione della 2° Wild Card pass alla Finalissima del Campionato Regionale di Risiko Sicilia 2025, che si svolgerà il prossimo 12 ottobre proprio presso la Nuova Locanda di San Cataldo, con 32 giocatori qualificati provenienti dai 7 club ufficiali di Risiko in Sicilia (Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Catania, Acireale e Siracusa).

La Finale di ieri, iniziata al termine della solita cena iniziale tra i vari giocatori partecipanti alle serate di gioco, dove tra una forchettata e l’altra si stringono amicizie e si spendono tanti sorrisi, e’ iniziata puntualissima e ha visto al tavolo la partecipazione di 4 giocatori di varia esperienza, con un’esordiente assoluto in questo torneo che alla sua prima partecipazione in un evento ufficiale ha già dimostrato come sia possibile vincere anche senza tanta esperienza. Manuel Carapezza “Disumanuel” del RCU Palermo “Eagles”, Lillo Maira “Rns” del RCU Caltanissetta “Eclettica”, Fabrizio Butera “Fabry80” e Giuseppe Ippolito “Cubalibre71” del RCU “Il Pifferaio” di San Cataldo.

Manuel “Disumanuel”, giocatore di caratura siciliana e nazionale che ha vinto vari tornei e partecipato a varie finali nazionali nell’ultimo periodo e finalista diretto in questo Torneo. Lillo “Rns” e Fabrizio “Fabry80”, già entrambi finalisti nel’4° torneo concluso a fine giugno che ha visto la vittoria di Fabrizio “Fabry80, e Giuseppe “Cubalibre71” alla sua prima partecipazione in un torneo ufficiale. Questi i giocatori che hanno dato vita ad una partita di finale correttissima ed equilibratissima che, al termine delle 2 ore di gioco, con i vari contendenti arrivati sul filo di lana della possibile vittoria, devono ancora una volta eleggere un solo vincitore del Torneo. La vittoria va a Fabrizio Butera “Fabry80” che in tal modo vince il suo secondo torneo consecutivo e svetta nella classifica del Ranking come possibile vincitore dell’anno di gioco che si è svolto presso l’RCU “Il Pifferaio” che vedrà, dopo l’ultimo torneo dell’anno previsto dalla metà del mese di ottobre e fino al mese di dicembre, la premiazione del giocatore più bravo del 2025.

Al termine della finale tutti i giocatori presenti, anche quelli che hanno disputato una partita di amichevoli classificate giunte al 9° turno nel secondo semestre di quest’anno di gioco, hanno festeggiato i 4 finalisti e il vincitore, con l’assegnazione dei Trofei i finalisti e le foto finali. Anche lo Zio Toto’, arrivato direttamente dalla lontana Bruxelles a seguire e supportare uno dei giocatori in particolare in quanto nipote, ha potuto festeggiare la vittoria di Fabrizio “Fabry80” premiandolo con il Trofeo finale.

In attesa dell’inizio del 6° torneo interno, ultimo dell’anno, il Club sarà impegnato in vari eventi prossimi, ed organizzerà nelle prossime due settimane anche delle serate di amichevoli classificate alle quali tutti potranno avvicinarsi e giocare per imparare questo bellissimo gioco e farne la propria passione. E’ il modo migliore per iniziare a giocare a questo splendido gioco del Risiko da Torneo, e imparare piano piano le varie regole che lo differenziano dal Risiko classico

Tutte le informazioni generale sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali sara’ pubblicato il Regolamento del Torneo e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.