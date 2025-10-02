“Perché la vita non è un peso”, inaugurata l’apertura dell’anno sociale del Lions Club Caltanissetta dei Castelli

“Perché la vita non è un peso” apre l’anno sociale del Lions Club Caltanissetta dei Castelli.

Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli, presieduto quest’anno dal dottore Nunzio Rinaldi, ha inaugurato l’apertura dell’anno sociale 2025-2026, con un argomento dal grande impatto sociale ed emozionale, un inno alla vita. La cerimonia ha avuto inizio con il “Service Viva la Vita” interamente dedicato alla testimonianza di resilienza, vitalità senza confini e di inneggio alla vita oltre la sofferenza, di Michele La Pusata.



Diciotto anni fa a Michele La Pusata è stata diagnosticata la Sla, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, ovvero le cellule nervose che controllano i movimenti volontari dei muscoli, autore del libro “La Vita non è un peso”. Un libro scritto grazie all’ausilio del puntatore oculare, in cui lancia il suo messaggio di amore e vitalità. Laureato in Teologia, con 110 e lode, La Pusata si considera un uomo fortunato e innamorato della vita nonostante la malattia. Il presidente del Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Nunzio Rinaldi ha dichiarato durante la cerimonia, che il club si impegna a sostenere economicamente e con iniziative varie, l’associazione di cui Michele La Pusata è vicepresidente nazionale. La Pusata è stato presente alla cerimonia collegandosi on line. Tutti i soci sono stati concordi nell’affiliare Michele La Pusata come socio onorario al Lions Club Caltanissetta dei Castelli. La figlia presente in rappresentazione del padre ha ricevuto la pin associativa direttamente dal Governatore Distrettuale.

Alla cerimonia sono intervenuti il Governatore Distrettuale dottor Diego Taviano, il Segretario Distrettuale ingegnere Yuri Paratore, il Cerimoniere Distrettuale dottore Walter Mavica e il Tesoriere Distrettuale dottore Luciano Calunniato, il presidente IX Circoscrizione avvocato Giovanni Tommaso Galanti, la presidente di Zona 24 professoressa Stefania Ievolella. Presenti anche il presidente Internazionale Fondazione Città Murate Lions ingegnere Francesco Butera, il sindaco di Santa Caterina Villarmosa dottore Giuseppe Ippolito, l’assessore alla Pubblica Istruzione di Caltanissetta ingegnere Vincenzo Lo Muto. Sono intervenuti i presidenti dei club gemellati di Comiso e Riesi. Nel corso della cerimonia è avvenuta l’affiliazione dei due nuovi soci, la dirigente scolastica professoressa Paola La Monica e il professore Paolo Cino. Il presidente Rinaldi ha esposto il programma dell’anno sociale delineato insieme al comitato direttivo composto dal dottore Giuseppe D’Anna vicepresidente, dall’ingegnere Salvatore Notarstefano segretario, dal dottore Domenico Bonelli cerimoniere e dal dottore Joseph Viviano tesoriere. Numerosi saranno i service proiettati alla comunità nissena ed ai comuni limitrofi, ricordando la ricorrenza dei trent’anni della nascita del Club Caltanissetta dei Castelli. Vari saranno gli screening di prevenzione, le campagne di sensibilizzazione per i giovani, i service per la raccolta di fondi da destinare sia alle fragilità presenti nel territorio sia alla fondazione internazionale Lions. Non mancheranno i momenti di socialità e i service dedicati all’arte ed alla cultura. L’auspicio è di trascorrere un anno sociale pieno di service che valorizzino anche il territorio, con Caltanissetta che è entrata a far parte del circuito delle Città Murate Lions.