“Nastro Rosa AIRC 2025”, il Comune di Caltanissetta aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la ricerca contro il cancro al seno

Il Comune di Caltanissetta ha aderito alla campagna di sensibilizzazione nazionale promossa dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, in collaborazione con ANCI, sull’importanza della prevenzione e della ricerca per la cura del cancro al seno.

Il Sindaco Walter Tesauro, la Giunta, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti e la VI Commissione “Sanità”, presieduta da Vincenzo Piscopo, hanno accolto la proposta di illuminare un luogo rappresentativo della città di rosa, rispondendo all’iniziativa che si sviluppa in particolare nel mese di ottobre.

Questa sera, infatti, una parte del Palazzo Municipale verrà illuminato proprio con il colore che contraddistingue la campagna per sconfiggere questa patologia, che ogni anno in Italia colpisce 53.000 donne.

La sfida, infatti, è simboleggiata dal Nastro Rosa di AIRC, che viene rappresentato appositamente incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto pienamente.

Grazie ai progressi della ricerca nella prevenzione e nella cura del cancro al seno, però, la percentuale di sopravvivenza è in aumento: oggi l’88% delle donne sono vive dopo cinque anni dalla diagnosi.

Un nemico che si può sconfiggere solo insieme, unendo le forze a partire dalle istituzioni, cittadini e associazioni. Fino al ruolo decisivo dei ricercatori, che quotidianamente mettono a disposizione il loro impegno per debellare il cancro attraverso i fondamentali progressi della scienza.