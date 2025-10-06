Mafia, Mattarella: “Memoria Falcone-Borsellino ispira ogni cittadino”

“Ai promotori e ai partecipanti all’incontro ‘Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo: giustizia è democrazia’ mi è gradito far giungere il mio saluto. La lotta alla mafia e alle diverse forme di criminalità organizzata è lotta per la democrazia, per consentire alla società di operare e vivere liberamente, senza l’oppressione di poteri occulti condizionanti lo sviluppo. Il Maxiprocesso di Palermo costituisce una tappa fondamentale nella storia della giustizia italiana e della lotta alla criminalità organizzata. Il contributo di Falcone e Borsellino fu determinante, con l’opera instancabile di magistrati e forze dell’ordine, per dimostrare l’esistenza di Cosa Nostra come organizzazione unitaria, dotata di una propria struttura gerarchica e aberranti canoni. Il coraggio e l’abnegazione di quanti resero possibile tale risultato sono un’indelebile testimonianza di fedeltà ai valori costituzionali.La memoria del loro esempio è motivo di ispirazione per ogni cittadino”. Lo sottolinea il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato sabato al presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi.