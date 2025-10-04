Festa dell’Amicizia a Ribera, il presidente Schifani taglia il nastro della terza edizione

RIBERA – Ha preso ufficialmente il via ieri, a Ribera (Ag), la terza

edizione della Festa dell’Amicizia. A tagliare il nastro, come ormai

consuetudine, è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato

Schifani. Subito dopo, è stata inaugurata presso la chiesa Maria

Santissima del Rosario, la mostra fotografica “Servus inutilis. Alcide

De Gasperi e la politica come servizio”. L’evento è promosso dalla

Fondazione De Gasperi e dalla Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i

Popoli ETS, in occasione del 70° anniversario della scomparsa dello

statista. All’inaugurazione era presente l’on. Calogero Mannino.

“La figura di Alcide De Gasperi è più viva che mai – dichiara Totò

Cuffaro, segretario nazionale della DC – ed è straordinaria l’attualità

del suo pensiero. Sta a noi mettere in atto i suoi insegnamenti e

percorrere la strada che ha tracciato. Anche attraverso questa mostra

emerge la sua visione della politica come servizio, del perseguimento

del bene comune e dello spirito di servizio. Ed è per questo che voglio

invitare tutti, soprattutto i giovani, a visitare la mostra nella quale

viene sintetizzata la sua esperienza politica, umana e cristiana dalla

quale dobbiamo prendere insegnamento”.

La mostra, attraverso totem multimediali e pannelli iconografici, vuole

accompagnare il visitatore alla scoperta dell’uomo Alcide De Gasperi

attraverso le sue parole e le testimonianze scritte di quanti lo hanno

conosciuto.