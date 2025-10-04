Festa dell’Amicizia a Ribera, il presidente Schifani taglia il nastro della terza edizione

RIBERA – Ha preso ufficialmente il via ieri, a Ribera (Ag), la terza
edizione della Festa dell’Amicizia. A tagliare il nastro, come ormai
consuetudine, è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato
Schifani. Subito dopo, è stata inaugurata presso la chiesa Maria
Santissima del Rosario, la mostra fotografica “Servus inutilis. Alcide
De Gasperi e la politica come servizio”. L’evento è promosso dalla
Fondazione De Gasperi e dalla Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i
Popoli ETS, in occasione del 70° anniversario della scomparsa dello
statista. All’inaugurazione era presente l’on. Calogero Mannino.
“La figura di Alcide De Gasperi è più viva che mai – dichiara Totò
Cuffaro, segretario nazionale della DC – ed è straordinaria l’attualità
del suo pensiero. Sta a noi mettere in atto i suoi insegnamenti e
percorrere la strada che ha tracciato. Anche attraverso questa mostra
emerge la sua visione della politica come servizio, del perseguimento
del bene comune e dello spirito di servizio. Ed è per questo che voglio
invitare tutti, soprattutto i giovani, a visitare la mostra nella quale
viene sintetizzata la sua esperienza politica, umana e cristiana dalla
quale dobbiamo prendere insegnamento”.
La mostra, attraverso totem multimediali e pannelli iconografici, vuole
accompagnare il visitatore alla scoperta dell’uomo Alcide De Gasperi
attraverso le sue parole e le testimonianze scritte di quanti lo hanno
conosciuto.