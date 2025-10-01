Edison Energia, la Sicilia prima Regione in Italia per contratti e negozi

Edison Energia punta sulla Sicilia. È la Regione d’Italia in cui ha più contratti (660.000), includendo anche il portafoglio clienti della controllata AMG Gas (80% Edison Energia – 20% AMG Energia). Un risultato raggiunto facendo leva sulla convenienza, la qualità del servizio e, soprattutto, sulla prossimità alla clientela grazie, oltre ai canali tradizionali, ai 177 negozi e oltre 250 installatori che contribuiscono allo sviluppo economico del territorio. Edison Energia – con AMG Gas – impiega 51 persone in due sedi sull’isola. La società del Gruppo Edison, attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie, imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, grazie alle Aste del Servizio a Tutele Graduali (STG) si era aggiudicata lo scorso anno oltre 130.000 contratti in cinque province della Sicilia Orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa). In Sicilia Edison Energia è attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale anche alla Pubblica Amministrazione e ai clienti industriali: sono oltre 30 le aziende con fornitura di energia elettrica e oltre 20 quelle con fornitura di gas. In totale, vengono forniti circa 1.800 punti di prelievo che, nel 2024, hanno consumato circa 280 GWh di energia elettrica e 360 GWh di gas. L’offerta per i clienti Business di Edison Energia include, inoltre, contratti a lungo termine per la vendita di energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili (Power Purchase Agreement – PPA) e la fornitura di biometano. Per sottolineare la vicinanza e l’impegno di Edison Energia per il suo sviluppo anche sociale e culturale del territorio, nel pomeriggio presso il Teatro Massimo l’Amministratore Delegato Massimo Quaglini donerà alla città di Palermo il libro di Hugo von Hofmannsthal La Sicilia e noi edito da Henry Beyle, che contiene 7 immagini di Ferdinando Scianna, in una nuova edizione speciale realizzata con il contribuito di Edison Energia. Il volume sarà presentato da Massimo Quaglini con Vincenzo Campo, editore di Edizioni Henry Beyle. Dopo i saluti istituzionali del presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e del rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, prenderà la parola Davide Piol, componente del Comitato di Gestione del Premio e presidente del Comitato Piccola Industria Confindustria Veneto. L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione del libro vincitore del Premio Campiello 2025, di cui Edison Energia ha scelto di essere partner: “Di spalle a questo mondo” di Wanda Marasco, che dialogherà con la giornalista Elvira Terranova in un’intervista che approfondirà l’opera vincitrice e i temi centrali dell’edizione 2025 del Campiello. “La Sicilia rappresenta per Edison Energia un territorio strategico. Abbiamo deciso di puntarci fortemente anche attraverso le Aste STG. I risultati ci danno ragione: abbiamo 660.00 contratti e 177 negozi. Con AMG Gas, siamo parte integrante della vita economica e sociale dell’isola offrendo ai siciliani soluzioni concrete e innovative per l’energia e per la casa”, ha affermato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia. I consumatori che scelgono le offerte luce e gas di Edison Energia sul mercato libero, tutte green, hanno inclusa l’innovativa piattaforma Risolve per la gestione delle utenze e della casa, che rende la società l’interlocutore unico per la risoluzione degli inconvenienti domestici. Attraverso Risolve, Edison Energia affianca la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con quella del Wi- Fi e la integra con una piattaforma di servizi per la casa, che vanno dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica e a servizi di protezione Il cliente può inoltre accedere a un programma fedeltà con premi e bonus crescenti in bolletta: Bonus Spendi& Riprendi. I consumatori siciliani potranno contattare il numero verde 800119444 per chiarire ogni dubbio, mentre per coloro che non sono ancora clienti sarà possibile ricevere informazioni chiamando l’800141414. Inoltre, Edison Energia aiuta i propri clienti a diventare sempre più consapevoli dei loro consumi energetici: sia con il servizio gratuito Edison CoCo che, grazie ad un sistema di intelligenza artificiale, consente il monitoraggio dei consumi e offre consigli personalizzati per ottimizzare la spesa, sia con la soluzione Edison dedicata alle comunità energetiche condominiali (una è presente a Palermo), particolarmente conveniente per i partecipanti perché prevede l’investimento da parte della Società e benefici economici in bolletta (per informazioni: auccondomini@edison.it). La vicinanza di Edison Energia al territorio siciliano è testimoniata anche dall’iniziativa Mosaico Verde, la campagna per la forestazione di aree urbane ed extraurbane, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale ideata e promossa da AzzeroCO2, in collaborazione con Legambiente. Mille piante forestali sono state messe a dimora in un’area di circa 10.000 metri quadrati nel Parco Gemmellaro nel Quartiere San Leone di Catania grazie all’intervento di forestazione promosso da Edison Energia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Edison Energia ha contribuito allo sviluppo dell’iniziativa di Edison con ARCES, Fondazione Ortygia (operatori nel sistema educativo e del mercato del lavoro in Sicilia) e AFORISMA, School of Management privata del Sud Italia, per l’avvio in Sicilia del progetto di una Scuola dei Mestieri dell’Energia per i giovani che vogliono acquisire una qualifica di formazione tecnico- professionale spendibile sul territorio nel mercato del lavoro dell’energia. Edison Energia, in occasione del raggiungimento del traguardo di 3 milioni di contratti a febbraio, aveva infatti deciso di donare 1 milione di euro destinato allo sviluppo di nuove scuole di formazione professionale nel settore dell’energia, oltre che a nuove comunità energetiche solidali.