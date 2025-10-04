Catania, l’arcivescovo Renna: “Pace e rispetto della dignità a Gaza e in Ucraina, 11 ottobre mobilitazione generale nella preghiera”

L’arcivescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, “in questo momento difficile nel panorama internazionale, accogliendo l’invito di Papa Leone XIV”, chiede a Catania “una mobilitazione generale nella preghiera del Santo Rosario per invocare il dono della pace”. “In modo particolare, sabato 11 ottobre, – scrive l’arcivescovo – convochiamo nelle parrocchie, nelle rettorie e nelle cappelle delle comunità religiose, persone di ogni età, senza quindi escludere i più giovani, per la preghiera del Santo Rosario, nell’ora che riteniamo più opportuna. Io stesso – prosegue mons. Renna – presiederò la preghiera Mariana nel Santuario della Madonna della Pace in Belpasso alle 20.30 dell’11 ottobre”. L’arcivescovo di Catania auspica che “le tanto travagliate trattative di pace giungano a buon fine, e soprattutto a Gaza e in Ucraina, focolai di conflitti di portata mondiale, torni la pace e il rispetto della dignità umana”. (ANSA).