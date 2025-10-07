Caltanissetta. Via Redentore, prorogato lo stato di crisi: l’impegno dell’on. Michele Mancuso garantisce il proseguimento delle indagini e risorse per oltre 400 mila euro

CALTANISSETTA – La Regione Siciliana ha prorogato lo stato di crisi ed emergenza regionale relativo al dissesto di via Redentore a Caltanissetta, teatro nel dicembre 2024 di un grave cedimento che aveva costretto diverse famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni.

Con riferimento al Decreto Presidenziale n. 553/GAB del 9 luglio 2025, emanato in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 203 del 1° luglio 2025, il Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto la proroga delle attività di osservazione per un periodo non inferiore a dodici mesi, al fine di approfondire le cause e individuare soluzioni definitive per la messa in sicurezza dell’area.

Le indagini e le consulenze tecnico-scientifiche continueranno a essere curate dagli Atenei di Enna “Kore”, Palermo e Catania, in collaborazione con il Centro Operativo di Difesa Ambientale (CODA), nell’ambito di un percorso di monitoraggio e studio avviato nei mesi scorsi.

Il provvedimento, trasmesso anche al Sindaco di Caltanissetta, avv. Walter Tesauro, prevede che l’Amministrazione comunale fornisca una relazione dettagliata sui conteggi e sulle fatture relative ai ristori concessi alle famiglie sgomberate, per consentire la verifica della congruità delle somme già erogate e programmare eventuali ulteriori interventi di sostegno.

“Questa proroga rappresenta un passo decisivo per dare risposte concrete a chi ha vissuto questa tragedia – dichiara l’onorevole Mancuso –. Mi impegno a portare avanti un iter che possa garantire ristoro e soluzioni alle famiglie che ancora oggi convivono con questa difficoltà. Sarò in prima linea affinché la Regione, il Comune di Caltanissetta e gli enti tecnici proseguano un lavoro serio e coordinato per restituire sicurezza e serenità ai residenti di via Redentore” – conclude il deputato di Forza Italia, Michele Mancuso.

Le indagini in corso consentiranno di definire un quadro tecnico completo e di predisporre, al termine dei lavori universitari, una relazione conclusiva con gli schemi progettuali di intervento per il consolidamento e la messa in sicurezza dell’intera area.