Caltanissetta. Settimana Nazionale della Protezione Civile, incontro in Prefettura per sensibilizzare i giovani sul tema della prevenzione

In occasione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita nel 2019 con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, che ricorre il 13 ottobre di ogni anno, il Prefetto di Caltanissetta, S.E. Licia Donatella Messina, nella mattinata di ieri, martedì 7 ottobre, ha incontrato presso il Salone di rappresentanza di questa Prefettura, gli studenti di diversi Istituti di Scuola Secondaria del Capoluogo per illustrare loro i principi e gli aspetti di rilievo della struttura della Protezione Civile, in vista della partecipazione dei ragazzi all’esercitazione che si svolgerà il prossimo giovedì 9 ottobre all’interno della “Galleria Caltanissetta Fornice dx” direzione A19 della SS 640 “Strada degli Scrittori”.

In apertura, il Prefetto, nel descrivere la complessità dell’intero sistema deputato alla salvaguardia dell’incolumità e dell’integrità della vita umana al verificarsi di situazioni emergenziali e di pericolo, ha richiamato la puntuale attenzione dei presenti sui pilastri dell’assetto della protezione civile.

In particolare, il Prefetto ha rivolto agli studenti intervenuti l’invito a riflettere sull’importanza delle attività di previsione e delle correlate misure di prevenzione, sottolineando come sia fondamentale la conoscenza dei rischi e delle connesse misure atte a fronteggiarli per mitigare e ridimensionare i danni connessi al verificarsi di calamità naturali, promuovendo un sistema partecipativo tra tutte le componenti deputate e la società civile.

All’incontro hanno preso parte il Questore di Caltanissetta e i responsabili delle altre Forze dell’Ordine, il rappresentante del locale comando dei Vigili del Fuoco, i referenti della Protezione Civile regionale, del 118, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito di Caltanissetta/Enna e i referenti territoriali di ANAS i quali hanno evidenziato come il sistema della protezione civile sia espressione di solidarietà e di operatività capace di strutturarsi ed organizzarsi sinergicamente per rispondere efficacemente e tempestivamente alle diverse forme di emergenza.

La circostanza, peraltro, ha rappresentato l’occasione per illustrare agli studenti l’esercitazione promossa dalla Direzione territoriale dell’ANAS e organizzata con il coordinamento della Prefettura che interesserà la nuova Galleria di Caltanissetta e che vedrà la partecipazione attiva degli stessi attraverso l’accesso alle centrali operative delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco nonché del 118 e di ANAS.

In proposito, il Prefetto, nel sottolineare l’importanza del momento esercitativo, che consente di testare sul campo i tempi e l’efficacia degli interventi pianificati in caso di evento incidentale, ha rimarcato come l’opportunità per gli allievi di partecipare attivamente all’esercitazione offra la possibilità di realizzare un coinvolgimento diretto delle giovani generazioni nelle attività istituzionali. Ciò, si è evidenziato in chiusura, fornisce un’occasione per stimolare i ragazzi a diventare cittadini responsabili, facendosi parte attiva nell’ambito del sistema policentrico della protezione civile, attraverso l’adozione di condotte adeguate nonché promotori della cultura della prevenzione e conoscenza dei rischi.